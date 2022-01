Modelegende død

Den kendte modemogul André Leon Talley er død, 73 år gammel.

Det skriver TMZ.

Talley, der var modejournalist og stylist, døde, efter at han i en periode havde været indlagt på hospitalet med sygdom. Hvilken sygdom han var ramt af, er dog ikke meldt offentligt ud.

På de sociale medier har dødsfaldet allerede affødt en lang række reaktioner fra folk i modeverdenen.

Designeren Diane von Fürstenberg skriver for eksempel:

'Farvel, min kære André. Ingen så på verden på en mere glamourøs måde, end du gjorde. Ingen var større eller mere sjælelig end dig. Verden vil være et mindre lykkeligt sted uden dig. Jeg har elsket og grint med dig i 45 år. Jeg savner dine høje skrig. Jeg elsker dig så meget', lyder det.

Legende hos Vogue

André Leon Talley er bedst kendt fra modemagasinet Vogue, hvor han blev ansat som magasinets nyhedsdirektør i 1983.

Hurtigt blev han forfremmet til kreativ direktør, hvor han fungerede som chefredaktør Anna Wintours højre hånd - en stilling, han havde fra 1987 til 1995. Han forlod Vogue i 1995 og flyttede derefter til Paris, hvor han begyndte at arbejde for W Magazine.

Han blev dog ved med at bidrage til Vogue som redaktør, indtil han i 1998 vendte tilbage til modemagasinet på fuld tid. Her var han indtil 2013.

I løbet af sin karriere bidrog Talley også til Womens Wear Daily, The New York Times og Interview Magazine.

I 2020 udgav han en biografi om sit liv og karriere med titlen 'The Chiffon Trenches'. Her lukkede han også op om, hvorfor han forlod Vogue, og hvorfor hans ellers så nære venskab med chefredaktør Anna Wintours med tiden gik i stykker.

'Jeg tror, at mit forhold til hende er som et isbjerg. Jeg håber ikke, at det vil være sådan for evigt', lød det fra Talley i biografien, hvor han også fortalte en lang række andre anekdoter fra sit liv i modebranchen.