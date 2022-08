'Modern Family'-stjerne gift

Sarah Hyland og Wells Adams er blevet gift efter to års forlovelse

Skuespiller Sarah Hyland og tv-kendis Wells Adams er blevet gift.

Det skriver flere internationale medier heriblandt magasinet People og The Independent med henvisning til flere opslag på sociale medier fra gæster til brylluppet.

31-årige Sarah Hyland og 38-årige Wells Adams har dannet par siden 2017.

I sommeren 2019 blev de forlovet, og parret har tidligere fortalt til People, at de ville have giftet sig før, hvis ikke det havde været for coronanedlukningen.

- Vi ville selvfølgelig gerne have været gift sidste år, men det skete ikke. Vi ville også have været gift i år, men det skete ikke. Så nu håber vi at blive gift næste år, og ellers rejser vi til Las Vegas eller får det ordnet på rådhuset, jokede Wells Adams ifølge People tilbage i 2021.

Sarah Hyland og Wells Adams dukker ofte op sammen på den røde løber. Foto: Ritzau Scanpix

Kendte gæster

Men nu har parret altså tilsyneladende fået sagt ja til ægteskabet og det med en lang række kendte gæster som vidner.

Blandt de gæster, der har delt billeder fra brylluppet, er skuespiller Sofía Vergara, der spillede sammen med Sarah Hyland i den populære tv-serie 'Modern Family'.

Her spillede Sarah Hyland rollen som Haley Dunphy, mens Sofía Vergara spillede karakteren Gloria Delgado-Pritchett.

Også Jesse Tyler Ferguson, der spillede karakteren Mitchell Pritchett i serien, var med til brylluppet.

Wells Adams er kendt fra tv-programmet 'Bachelor in Paradise', mens Sarah Hyland foruden 'Modern Family' har spillet med i serien 'Shadowhunters' og film som 'Scary Movie' og 'Geek Charming'.