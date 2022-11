Modtager 718 millioner kroner

- Sagde du 100 millioner dollars?

Sådan startede countrysangeren Dolly Parton sin takketale, da hun lørdag aften blev den seneste modtager af Jeff Bezos velgørenhedspris på 100 millioner dollars. Svarende til over 718 millioner danske kroner.

Pengene må sangeren bruge, til lige hvad hun har lyst til, eller næsten altså, det skriver The Daily Beast

Dolly Parton skal nemlig donere pengene på den ene eller den anden måde, men der er ikke specifikke regler for, hvordan det skal gøres.

Jeff og jeg er så stolte over at dele, at vi har en ny Bezos Courage and Civility Award-vinder – en kvinde, der giver med sit hjerte og leder med kærlighed og medfølelse i alle aspekter af sit arbejde.

Vi kan ikke vente med at se alt det gode, du kommer til at gøre med denne pris på $100 millioner, Dolly Parton, skriver Jeff Bezos kæreste og forretningspartner på Instagram.

Annonce:

Se Jeff Bezos og Lauren Sanches uddele prisen her:

Det er ikke nær første gang, countrysangeren vil donere til velgørenhed.

Under covid-19-pandemien donerede hun en million dollars til Vanderbilt University Medical Centers 'vaccineforskningsindsats'.

De penge blev delvist også brugt til at finansiere Modernas covid-19-vaccine, det skriver CNN.

Dolly Parton er ikke kun kendt for sin musik. Hun har både lavet film, tv, skrevet bøger, og så var hun tilbage i 1978 på forsiden af Playboy Magazine. Den og mange andre kendte kvinders ikoniske forsider kan du se her.