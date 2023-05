Modtaget til stående klapsalver i Cannes

Den kontroversielle Hollywood-stjerne Johnny Depp er ved at krabbe sig vej tilbage i rampelyset i disse dage.

Det gør han blandt andet i Cannes, hvor hans film 'Jeanne du Barry' åbner den årlige film festival.

People skriver, at skuespilleren tirsdag var med på den røde løber, hvor han skrev autografer til de fremmødte fans.

Da han kort efter indtog biografen, hvor filmen skulle vises, blev han mødt af klapsalver, da han ankom for at tage plads i salen. En blandt publikum råbte også 'Go Johnny!' til Depp. Efter filmen var der stående ovationer til Depp i flere minutter.

Hans filmiske comeback markerer i disse dage årsdagen for den meget omtalte retssag, der sidste år kørte mellem ham og ekskonen Amber Heard, der også er skuespiller.

Der var rift om Johnny Depp, da han tirsdag indtog Cannes filmefestival. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Sagen begyndte, da Johnny Depp anlagde et søgsmålet mod sin ekskone, fordi han mente, at hun havde ødelagt hans karriere med et læserbrev fra 2018, hvori hun beskriver, at hun har været udsat for hustruvold - dog uden at nævne Depp ved navn.

Da sagen mellem det forhenværende Hollywood-par Amber Heard og Johnny Depp i 2022 blev afsluttet, kunne Johnny Depp se frem til at modtage 8,35 millioner dollars svarende til 58 millioner kroner fra sin ekskone, efter han af retten havde fået medhold i alle anklager.

Begge parter ankede sagen, men i december kunne Amber Heard berette, at de havde indgået forlig. Og det kommer til at betyde, at hun slipper væsentligt billigere.

Over for medier som Deadline og Variety bekræftede Johnny Depp gennem sine advokater, at han står til at skulle modtage blot en million dollars fra Amber Heard, svarende til 7 millioner kroner.

