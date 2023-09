Mohamed Al-Fayed er død

Den verdensberømte egyptiske forretningsmand Mohamed Al-Fayed er fredag gået bort 94 år gammel.

Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News og The Guardian, med henvisning til en række række egyptiske medier og Al Jazeera.

Al-Fayed blev verdenskendt, efter at han i 1960'erne flyttede til London, hvor han markerede sig som en særdeles dygtig forretningsmand.

Det gjorde han med base i flere lande - primært i England og resten af Storbritannien, men også i bl.a. Paris, hvor han ejede navnkundige Hotel Ritz.

Mohamed Al-Fayed var gode venner med Michael Jackson. Foto: Richard Young/Shutterstock/Ritzau Scanpix

I London var han via House of Fraser sammen med sine brødre ejer af det verdensberømte varehus Harrods i mondæne Knightsbridge, ligesom han i 1997 kom til at eje fodboldklubben Fulham FC.

De fleste især briter kender dog Mohamed Al-Fayed bedst i nyere tid for hans vedholdende jagt på svar, efter at hans ældste søn, Dodi Al-Fayed, på tragisk vis døde i 1997 under stor mystik.

Det var således Dodi, som Lady Diana, prinsesse af Wales, var i et romantisk forhold med efter daværende prins Charles, og som befandt sig i bilen, der kørte galt i en tunnel i Paris den skæbnesvangre nat, hvor paparazzifotografer jagtede bilen.

Al_Fayed ejede i mange år den engelske fodboldklub Fulham FC, der nu spiller i Premier League. Her da han havde købt klubben i 1997. Foto: Kieran Doherty/Ritzau Scanpix

Det fik angiveligt bilens chauffør, der måske/måske ikke havde fået for meget at drikke, til at køre så hasarderet, at bilen forulykkede.

Det er aldrig helt bevist, præcis hvad der gik galt den aften og hvem der havde skylden, hvilket afdøde Dodis far søgte svar lige siden dengang.

Nu, næsten præcis 26 år efter tragedien, er Dodis berømte far så også selv afgået ved døden.

Fayed var gift med Samira Khashoggi fra 1953 til 1956, og sammen fik de Dodi.

I 1985 giftede Fayed sig med den finske socialite og tidligere model Heini Wathén, med hvem han fik fire børn: Jasmine, Karim, Camilla, og Omar.