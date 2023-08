Mor afviser døds-rygter: - Var ikke intentionelt

Siden 'Euphoria'-stjernen Angus Clouds, 25, alt for tidlige død, har flere på de sociale medier spekuleret i, hvorvidt den unge stjerne tog sig eget liv.

Det skyldes blandt andet, at der i udtalelsen fra Clouds familie stod, at han havde haft det meget hårdt, siden hans far døde, samt at skuespilleren i længere tid har kæmpet med mentale helbredsproblemer.

Men nu afviser stjernens mor, Lisa Cloud, rygterne pure. Det gør hun på Facebook, skriver TMZ.

'Opslag på sociale medier har påstået, at hans (Angus Cloud, Red.) død var intentionel. I skal vide, at det ikke er tilfældet,' skriver moren blandt andet i opslaget.

'En lykkelig dag'

Lisa Cloud forklarer blandt andet i sit opslag, at Angus Cloud havde i sinde at hjælpe sin familie gennem den svære tid efter tabet af faren.

'I skal vide, at selvom min søn var i stor sorg over sin fars alt for tidlige død, så var hans sidste dag en lykkelig en,' skriver hun på Facebook.

Videre skriver hun:

'Han var ved at omrangere sit værelse og stillede ting rundt omkring i huset, med den intention, at han ville blive et stykke tid i det hjem, han elsker. Han snakkede om sin intention om at hjælpe med at sørge for sine søstre på College, og at hjælpe sin mor emotionelt og financielt.'

'Han havde ikke i sinde at slutte sit liv.'

Tragisk uheld

Derudover skriver Lisa Cloud, at familien stadig ikke ved, hvad dødsårsagen er.

Men at det under alle omstændigheder ikke var overlagt.

'Vi krammede hinanden godnat og fortalte, hvor meget vi elskede hinanden, og at han ville se mig i morgen. Jeg ved ikke, hvad han puttede i sin krop efter det. Jeg ved kun, at han lagde sit hoved på bordet, hvor han var ved at arbejde på sin kunst, faldt i søvn, og ikke vågnede op,' skriver moren og fortsætter:

'Vi finder måske ud af, at han tog en overdosis ved et tragisk uheld. Men det er fuldstændig klart, at han ikke havde i sinde at forsvinde fra denne verden.'

