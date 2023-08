Mor for anden gang

Endnu en pige er tilføjet til den glade familie på tre.

Tennis-ikonet Serena Williams og hendes mand, Alexis Ohanian, der er bedst er kendt for at være medstifter af Reddit, har budt deres andet barn velkommen.

Det deler Serena Williams i en TikTok tirsdag aften.

Videoen begynder med, at familien sidder ved et bord. Så rejser Williams sig og siger, at hun er tilbage straks. Herefter vender hun tilbage med nyfødt svøbt ind i et tæppe, som familien så sidder om. Videoen slutter med polaroidoptagelser af den nye familie på nu fire.

Alexis Ohanian har også delt nyheden, dog på Instagram.

'Velkommen, Adira River Ohanian', skriver han blandt andet og afslører datterens navn.

Han fortæller også, at de har fået en glad og sund nyfødt pige, og at Willams også er rask og glad. Derudover takker han tennis-stjernen for endnu en 'usammenlignelig gave' og skriver, at hun er 'The GMOAT' - the greatest mother of all time.

Parret har i forvejen en datter, Olympia, der fylder fem næste måned.