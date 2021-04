Mor for tredje gang

Det er alle gode gange tre for den 39-årige amerikanske skuespiller og sanger Christina Milian, der har født for tredje gang.

Christina Milian har i et opslag delt den glædelig nyhed, hvor der også et billede af den lykkelige mor og den nyfødte dreng, der hedder Kenna.

'Kenna, velkommen til verdenen. Wow, sikke et eventyr, det har været, siden du blev undfanget! Jeg takker gud hver dag for at velsigne med hans super aktive energi,' skriver hun i opslaget, der indtil videre har fået over 800.000 likes.

Christina Milian, der stod bag hitsangen 'Dip It Low' fra 2004, er gift med den 35-årige franske sanger Matt Pokora. Det er deres andet barn sammen, efter at de fik sønnen Isaiah tilbage i januar 2020.

På Instagram sender Christina Milian også en tak til sin partner.

'Tak til Matt Pokora for at være den bedste partner/far/bedste ven en kvinde kunne bede om'.

Christina Milian var tidligere gift med musikeren The-Dream, som hun fik sit første barn med.