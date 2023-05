Mor og datter i ny undertøjs-serie: Tager drastisk beslutning

De har gjort det før, og forleden gjorde de det så igen:

Mor på 49 og datter på bare 18 optrædende i en pikant undertøjs-billedserie.

Sammen.

Den tidligere tyske topmodel Heidi Klum og hendes modeldatter Leni Klum, der fylder 19 torsdag, smider gerne tøjet i undertøjsreklamer for det italienske mærke Intimissimi.

Heidi og Leni Klum er rigtig tætte - også når de skal fotograferes sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Men denne gang har en række nye negative kommentarer fået bægeret til at flyde over for Heidi Klum.

Hun har således set sig nødsaget til at deaktivere kommentar-funktionen til sine opslag på Instagram, fordi folk er så oprørte over billederne fra det seneste fotoshoot.

Her holder mor og datter blandt andet i hånd, mens de viser deres flotte former frem i Intimissimis lækre designs.

Sådan var det også senest, mor og datter blev fotograferet sammen kun iført undertøj i oktober i fjor.

Ekstra Bladet skrev ved den lejlighed, at de to kvinder - selv om de bestemt intet har at skamme sig over - delte vandene.

Det væltede nemlig også dengang ind ind med kommentarer til det flotte fotoshoot - og de var ikke alle lige positive.

'På listen over de de skrækkeligste reklamer nogensinde', skrev en.

'Ganske frygteligt. Mor og datter i undertøj?', lød det fra en anden.

En tredje skrev: 'At seksualisere sin datter i det øjeblik, hun fylder 18, er bare mærkeligt!'.

Og denne gang lyder nogle af kommentarerne:

'Jeg ville ikke være stolt af at vise min datter frem på denne måde. Jeg ville føle mig flov og ked af det'.

'Det ser bare mærkeligt ud'.

I november nøjedes Leni Klum med at forsvare sig selv og moderen:

- Jeg så ærligt talt ikke på mange af reaktionerne. Jeg er generelt tilfreds med kampagnen, og jeg havde en fantastisk dag med min mor, fortalte teenageren til PageSix.

Men nu er mor altså trådt i karakter og tillader ikke længere folk at kommentere på sine opslag.

