Mor reagerer: - Han slog os alle

Det skabte debat over hele verden, da skuespiller Will Smith indtog scenen under årets Oscar-uddeling og gav værten Chris Rock en lussing.

Slaget faldt, efter Chris Rock havde lavet en joke om Will Smiths kone, Jada Pinkett-Smith. Siden har Oscar-akademiet bortvist Will Smith i ti år, og han har offentligt udsendt en undskyldning for sine handlinger.

Men fra Chris Rock-lejren har der været forholdsvist stille - indtil nu. Hans mor, Rose Rock, har nemlig udtalt sig om episoden.

Det skriver Deadline på baggrund af et interview med det lokale medie WIS News.

- Da han slog Chris, slog han os alle. Han slog virkelig mig, siger hun og fortsætter:

- Ingen hørte rigtig hans tale. Ingen var i stand til bare at være i momentet, fordi alle sad og tænkte, 'hvad skete der lige?'.

Rose Rock sætter for første gang ord på den episode, hvor hendes søn fik en lussing foran rullende kameraer. Foto: Peter Kramer/Ritzau Scanpix

Rose Rock fortæller, at hun først troede, episoden var planlagt skuespil, indtil hun hørte Will Smith råbe bandeord mod Chris Rock. Hun kontaktede med det samme sin søn for at høre, om han var okay, og for at rose ham for hans reaktion.

Ingen undskyldning

Selvom Will Smith offentligt har udsendt en undskyldning, så har Chris Rock aldrig personligt fået en undskyldning efter situationen, fortæller hun.

- Jeg har det meget dårligt over, at han aldrig undskyldte.

- Hans folk skrev en tekst, hvori han sagde, 'jeg undskylder til Chris Rock', men den slags er personligt, og man bør række ud, siger hun i interviewet.

Læs også - Will Smiths vilde sexliv: Harem, orgasmer og overbelastning