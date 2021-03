Mor til fem: Vil have fire børn mere

Den engelske glamour-model Katie Price vil rigtigt gerne udvide familien, inden det bliver for sent.

Det fortæller hun til The Sun.

Rygterne gik forleden på, at hun var gravid, da Katie Prices forlovede, reality-stjernen Carl Woods, blev set ude foran et supermarked med et graviditetstest i hånden. Glamour-modellen afviser dog, at hun allerede nu venter barn nummer seks.

Skilt endnu en gang

- Jeg er ikke gravid endnu. Jeg har bare taget på under nedlukningen. Men jeg vil gerne have flere babyer. Mine børn bliver ældre, så jeg bliver nødt til at erstatte dem. Jeg elsker at være mor, siger Katie Price til The Sun.

42-årige Katie Price er dog usikker på, om det kan lade sig gøre, inden hun ikke længere kan få børn.

- Hvis jeg kan, vil jeg helt sikkert gerne have fire børn mere. Det kan jeg muligvis, men min alder hjælper ikke. Realistisk set håber jeg på to mere. Den næste vil være meget specielt.

Katie Price i poolen sammen sin forlovede, Carl Woods. Glamour-modellen har tidligere været gift to gange. Foto; Ritzau Scanpix

Katie Price har fem børn, 18-årige Harvey, 15-årige Junior, 13-årige Princess, Syvårige Jett og Seksårige Bunny, fra tidligere forhold.

Se glamour-models rigtige tænder

Sidste år slog den 33-årige 'Love Island'-deltager Carl Woods benene væk under glamour-modellen, og Katie Prices forlovede har noget af et arbejde foran sig, hvis han skal leve op til Katie Prices forhåbninger.

