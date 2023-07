Mordet på Tupac efterforskes stadig: Nu er der nyt i sagen

Den ikoniske rapper Tupacs død er fortsat under efterforskning 27 år efter drabet. Forleden blev der foretaget en ransagning - og nu er der nyt i sagen

Sidste uge kom det frem, at politiet i Las Vegas efter et kvart århundrede har afgivet en ransagningskendelse i forbindelse med drabet på rapikonet Tupac Shakur.

Det oplyste myndighederne og politiet tirsdag ifølge NBC News.

Ifølge erklæringen er kendelsen afgivet som 'en del af den igangværende efterforskning på drabet på Tupac Shakur', der fandt sted tilbage i 1996 i forbindelse med et skyderi i Las Vegas.

Nu er der nye oplysninger i sagen. Ifølge CNN foregik ransagningen hos en kvinde ved navn Paula Clemons i Henderson, Nevada. Ifølge mediet er kvinden gift med en mand ved navn Davis, der efter sigende skulle have været vidne til mordet på Tupac tilbage i 1996.

Davis er bedre kendt under navnet 'Keffe D'.

Omfattende ransagning

Under ransagningen konfiskerede politiet adskillige tablets, en iPhone, fem computere, usb-stik, harddiske og fotografier fra kvindens hjem. Politiet ledte blandt andet også efter noter, regnskaber, skrevne dokumenter og alt andet materiale, der kunne havde forbindelse til eller handle om mordet på Tupac Shakur.

Der blev også konfiskeret en kopi af bogen 'Compton Street Legends,' som 'Keffe D' var medforfatter på.

I bogen beskriver 'Keffe D' sig selv som værende den ene af blot to levende vidner til skyderiet, der resulterede i Tupac's død.

Ifølge 'Keffe D' er det andet levende vidne til mordet 'Suge Knight', der var direktør i Tupacs tidligere pladeselsskab Death Row Records.

'Suge Knight' sidder i fængsel for manddrab i en anden sag, der ikke er relateret til mordet på Tupac. Han siges at være manden, der kørte bilen, som Tupac var passager i, da rapperen blev skudt tilbage i 1996.

Til højre i billedet ses Marion Hugh eller ’Suge Knight’, der var medgrundlægger og direktør i pladeselskabet Death Row Records, som havde stor succes i 90’erne. FOTO: Frank Wiese/AP

Tupac blev 7. september 1996 udsat for et såkaldt drive-by-shooting, mens han sad i sin bil med en gruppe venner i krydset mellem Flamingo Road og Koval Lane i Las Vegas.

Rapperen og hans venner blev mødt af en byge af skud, der resulterede i, at Tupac blev ramt i bryst, bækken, højre hånd og lår.

Tupac overlevede i første omgang skyderiet og blev hastet på hospitalet, hvor han dog seks dage efter døde af sine kvæstelser.

Tre timer før mordet kan man på overvågningsbilleder fra et kasino se, at Tupac, Suge Knight og nogle flere gik til angreb på et bandemedlem ved navn Orlando Anderson.

Mange tror derfor, at Orlando Anderson og hans venner stod bag mordet på Shakur i en form for hævnaktion.

