Mundlam: 40 milliarder mere værd

Udlejningsgiganten Airbnb blev børsnoteret torsdag, og her steg aktiekursen til mere end det dobbelte. Det gjorde stifteren mundlam under interview

39.931.450.000 danske kroner.

Så meget mere blev CEO og medstifter af udlejningsvirksomheden Airbnb, Brian Cheskys, formue værd efter torsdagens børsnotering.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Bloomberg og New York Post.

Årsagen til den store stigning i værdi skal findes i aktiekursen, som blev mere end fordoblet ved børsnoteringen, da kursen steg fra 68 til 139 dollars.

Mundlam under interview

Det fik Brian Chesky til at løfte øjenbrynene, da han under et interview med Bloomberg TV får overbragt nyheden om åbningskursen på 139 dollars. Herefter forsøger han at fremstamme et svar.

- Det er første gang, jeg har hørt det tal. Det er... Det... Jeg... Da vi i april samlede penge, og det var til gældsfinansiering... Øh... Den pris ville have sat kursen omkring 30 dollars. Så... Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige... Det er... Den er meget... Jeg er meget ydmyg over det, får han sagt.

Siden steg kursen faktisk yderligere, men ved markedets luk fredag er kursen igen landet på 139 dollars.

Blandt de rigeste

Den øgede værdi giver Brian Chesky en plads på listen over de 200 rigeste i verden. Faktisk sniger han sig med en formue på mere end 73 milliarder kroner ind som nummer 170 på listen ifølge Bloomberg.

Airbnb er en platform, hvor brugere kan udleje lejligheder, værelser eller lignende til gæster. De har mere end fem millioner opslag fra 100.000 byer i verden.

Sammenlagt har virksomheden faciliteret mere end 800 millioner udlejninger, siden den blev stiftet i august 2008.