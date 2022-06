Musiker i sorg: Ramt af ubegribelig tragedie på bryllupsdagen

Det, der skulle have været en lykkelig og dejlig dag, endte forleden i et sandt mareridt for den tidligere britiske 'X Factor'-deltager Tom Mann (28).

Han havde i lang tid set frem til at blive gift med sin forlovede, Dani Hampson (34), 18. juni, men dagen endte i stedet i en sand tragedie, da Dani Hampson afgik ved døden på den dag, de skulle have sagt ja til hinanden.

Det oplyser Tom Mann selv i et rørende opslag på Instagram.

'Jeg kan ikke begribe, at jeg skriver det her, men min skat, Dani, min bedste ven, mit livs kærlighed, døde tidligt lørdag morgen 18. juni', skriver han til et billede, hvor Hampson står sammen med deres søn, Bowie.

'Dagen, der skulle have været den lykkeligste i vores liv, endte i en ufattelig hjertesorg. Jeg føler, at jeg har grædt et helt hav ud', fortsætter han i opslaget.

Vi nåede det aldrig

I opslaget fortæller Tom Mann også, hvor ked af det han er over, at de aldrig nåede at sige ja til hinanden.

'Vi nåede aldrig op ad kirkegulvet, og vi fik aldrig sagt vores bryllupsløfter eller danset vores første dans, men jeg ved, at du ved, at du var hele min verden, og at du var det bedste, der nogensinde var sket for mig. Jeg vil bære denne ring, som jeg altid har skullet bære, som et tegn på min ubetingede kærlighed til dig', skriver han.

I opslaget fortæller Tom Mann, at han er fuldstændig knust over tabet af sin forlovede, og at han ikke ved, hvordan han skal komme videre i livet. Han forsikrer hende dog om, at han vil gøre alt for at være den bedste far for deres lille søn, nu hvor hun ikke længere er her.

Mange kondolencer

Under opslaget vælter det ind med kondolencer - også fra en række af parrets berømte bekendte.

'Jeg er knust på jeres vegne. En smuk sjæl, der vil leve for evigt. Jeg tænker på jer alle', skriver sangerinde Emma Bunton kendt fra Spice Girls.

Howard Donald, kendt fra Take That, har også tilkendegivet sin sorg:

'Jeg er knust over, at en af vores dansere fra Wonderland (turné i 2017, red.) er død. Sikke en smuk og fantastisk danser, hun var'.

Hampsons dødsårsag er endnu ikke blevet offentliggjort, men flere udenlandske medier skriver, at hun døde pludseligt.

Mann og Hampson havde oprindelig planer om at blive gift i august 2020, men udskød den store dag på grund af corona.

I oktober 2021 bød de velkommen til deres søn, Bowie.

Mann var med i fjerde sæson af 'X Factor' i Storbritannien tilbage i 2014. Han aflagde oprindelig audition solo, men blev siden en del af boybandet Stereo Kicks. Gruppen blev nummer fem i programmet og udgav siden musik sammen. De gik dog i opløsning allerede i 2015.

Siden har Mann blandt andet arbejdet som sangskriver og producer for stjerner som Lewis Capaldi og Rita Ora.

Dani Hampson var kendt i underholdningsbranchen, hvor hun arbejdede som pr-medarbejder og danser. Hun har blandt ander danset for Take That og Little Mix.