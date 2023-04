Musikstjerne afviser: Jeg tager ikke stoffer!

Hvis der var et enkelt ord, der kunne opsummere Post Malone som person, ville det nok være 'livsnyder'.

Den 27-årige amerikaner har nemlig aldrig lagt skjul på, at han elsker at leve livet, og har gjort det til en klar del af sin persona.

Men på trods af sin gigantiske succes, kan selv ikke Post Malone med sit skæve smil og sin optimistiske attitude undgå, at rygterne florerer i internettets kroge.

Senest er der blevet spekuleret i, om rapperen skulle være ude i endnu et stofmisbrug, grundet sit markante vægttab over de seneste måneder.

Men det afkræfter musikeren nu.

'Hej alle sammen, jeg håber, I har en fantastisk aften. Jeg ville gerne sige, at jeg ikke tager stoffer. Mange har spurgt ind til mit vægttab og antager, at det har noget at gøre med min optræden, når jeg er på scenen. Jeg har det rigtig sjovt med at optræde og har aldrig følt mig sundere.' fortæller Post Malone i et opslag på Instagram.

Sundere Malone

Faktisk er årsagen ifølge Post Malone en del mere simpelt.

'Jeg tror, at livet som far endelig har taget over, og derfor besluttede jeg at droppe sodavand og begynde at spise sundere, så jeg kan være her i lang tid for min lille engel.'

Dog tilføjer stjernen, at han ikke er helt færdig med leve livet endnu.

'Næste punkt er cigaretterne og øllene, men jeg kan lide at betragte mig selv som en tålmodig mand'.

Post Malone har tidligere indrømmet, at han har kæmpet med misbrug af alkohol og stoffer.