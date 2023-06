Musk og Zuckerbergs slåskamp kan ende i Colosseum

De to tech-milliardærer er klar til at kæmpe mod hinanden i en slåskamp, der ifølge Elon Musk kan komme til at foregå i Colosseum i Rom

Et af verdens syv vidundere og en brutal slåskamp mellem to af verdens rigeste mænd.

Det lyder som beskrivelsen på en dårlig efterfølger af filmhittet 'Gladiator' fra 2000 med Russell Crowe i hovedrollen som den berømte Maximus.

Men den er god nok ifølge TMZ, der beretter, at Elon Musk og Mark Zuckerberg er blevet tilbudt kamppladsen over dem alle: Colosseum i Rom.

Ifølge mediet er det Italiens kulturminister, der selv har rakt ud og tilbudt at udlåne det næsten 2000 år gamle amfiteater til en MMA-kamp mellem tech-rivalerne.

Elon Musk skrev tidligere i dag, at 'der er en chance for, at kampen finder sted i Colosseum', på Twitter.

Colosseum er bygget i slutningen af det første århundrede. Det er det største amfiteater i verden, et romersk vartegn og en stor turistattraktion. Foto: Ritzau Scanpix

'Send mig placeringen'

MMA står for Mixed Martial Arts og er en kampsport, hvor deltagerne skal forsøge at vinde over hinanden ved at benytte kampsportsteknikker fra forskellige kampsportsarter. Eller kort sagt - en god gammeldags slåskamp.

Annonce:

Twitter-ejer og Tesla-direktør Elon Musk skrev for nylig på Twitter, at han ville være 'klar på en burkamp' med grundlæggeren af Facebook, Marc Zuckerberg.

Udfordringen fra Musk kom angiveligt som en reaktion på nyheden om, at Marc Zuckerbergs virksomhed Meta efter sigende skulle være på vej med en konkurrent til Twitter.

Kort efter lagde Marc Zuckerberg et opslag på Instagram, hvor han accepterede udfordringen med teksten 'Send mig placeringen', skriver CNN.

Mark O. Madsen klar til at træne Elon Musk

Største kamp nogensinde

UFC-præsidenten Dana White har efter konfrontationen mellem Musk og Zuckerberg taget kontakt til dem begge.

- Jeg havde en lang snak med både Elon og Marc i går aftes. Og de er begge to absolut dødens seriøse omkring det, sagde Dana White i et interview med TMZ og fortsatte:

- Det kan blive den absolut største kamp i verdenshistorien ... Det ville slå alle salgsrekorder og indsamle hundreder millioner af dollars til velgørenhed.

Dana White siger, at det kan blive den mest sete kamp nogensinde.

Annonce:

- Den største kamp nogensinde var Floyd Mayweather mod Conor McGregor. Og jeg tror, at denne kamp kunne blive tre gange så stor. Der er ingen grænser for, hvad der kan ske, siger han.

'Hvalros'-tricket

Elon Musk er fysisk større end Marc Zuckerberg, der dog dyrker den brasilianske kampsport jiu-jitsu, hvor han for nylig har vundet både en guld- og en sølvmedalje.

Musk tweetede dog forleden, at han har et smart trick, som han kalder 'Hvalrossen'.

'Jeg har det her smarte trick, som jeg kalder 'Hvalrossen'. Det går ud på, at jeg simpelthen lægger mig oven på min modstander uden at bevæge mig,' skrev Musk.

Jagtet af politiet efter romantisk hærværk på Colosseum