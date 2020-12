Mystisk fødselsdags-hilsen til Brad Pitt

Hvis man ikke lige ved det, så fyldte Hollywood-stjernen Brad Pitt fredag 57 år. I den forbindelse sendte den 55-årige sangerinde Shania Twain fra sin Twitter-profil en mystisk fødselsdags-hilsen til den amerikanske verdensstjerne.

Shania skrev kort og godt følgende:

'Tillykke med fødselsdagen til Brad Pitt. Jeg gør en undtagelse i dag.'

Den kryptiske og mystiske besked er dog på ingen måde ondt ment. Der er derimod en elegant henvisning til Shania Twains egen sang fra 1997, 'That don't impress me much'. I sangen er der nemlig en linje, hvor Shania Twain synger følgende:

'Okay, so you are Brad Pitt. That don't impress me much'.

Shania Twain sendte hilsen til Pitt. Foto: Ritzau Scanpix.

Inspireret af skandale

Shania Twain har tidligere i mediet Billboard forklaret, hvorfor hun brugte Brad Pitt i sin kendte sang. Hun blev inspireret af en daværende medie-skandale angående nogle nøgenbilleder af Brad Pitt i forbindelse med hans brud med skuespillerinden Gwyneth Paltrow.

- Jeg sad og skrev tekster til mit album, samtidig med den her skandale med nøgenbillederne af Pitt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der var så meget postyr over det. Og jeg tænkte: 'That don't impress me much'(det imponerer mig ikke meget), forklarede Shania Twain og tilføjede, at sangteksten var ment som et forsøg på at nedtone skandalen.

- Vi ser nøgne folk hver dag. Jeg var på ingen måde ude efter Brad Pitt. Men han var blot en association i det øjeblik på de ting, der pludselig bliver så meget postyr over, forklarede Twain.