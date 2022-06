Mystisk indlæggelse: Stjerne hastet til hospitalet

Blot en måned efter, at Blink 182-trommeslageren Travis Barker og realitystjernen Kourtney Kardashian sagde ja til at følges i medgang og modgang i ægteskabet, er parret tilsyneladende allerede stødt på modgang.

Ifølge flere amerikanske medier heriblandt TMZ er Travis Barker nemlig tirsdag blevet hastet til hospitalet på grund af helbredsproblemer.

Mediet bringer billeder af Travis Barker, der ligger på en båre ved en ambulance, mens Kourtney Kardashian står ved hans side.

Der er dog ifølge TMZ endnu ingen meldinger om, hvad Travis Barker fejler, ligesom det heller ikke har været muligt for mediet at få en kommentar fra parret.

Dog lyder mediets oplysninger, at Travis Barker besøgte et lokalt hospital tirsdag morgen amerikansk tid på grund af helbredsproblemer, men at det her blev vurderet, at han havde brug for behandling, som de tilsyneladende ikke kunne tilbyde.

Send bønner

Travis Barker har ikke udtalt sig om sin indlæggelse. Han har dog tirsdag udsendt et mystisk tweet, der også er blevet bemærket af flere medier.

'Gud, red mig', skriver han i opslaget.

Også hans 16-årige datter, Alabama Barker, har været ved tasterne på sociale medier, hvor hun i en story på Instagram har bedt sine følgere om at sende bønner i hendes retning.

Den er dog efterfølgende blevet slettet.

Da 46-årige Travis Barker og 43-årige Kourtney Kardashian for en måned siden blev gift i Italien, var det tredje gang på meget kort tid, at de fejrede deres kærlighed.

Det tredje bryllup blev holdt i Portofino i Italien. Foto: Ritzau Scanpix

De blev i første omgang gift ved et intimt bryllup i Los Angeles efter Grammy-uddelingen, og derefter blev de juridisk gift i Santa Barbara, Californien, i midten af maj.

Kourtney Kardashian har tre børn fra sit tidligere forhold med tv-kendissen Scott Disick, mensTravis Barker har to børn fra tidligere forhold.