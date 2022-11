Nægtede vaccine og missede mio. af kroner: - Fuck jer allesammen

Den amerikanske rapper Ice Cube bekræfter nu, at han mistede en rolle, der var cirka 64 millioner kroner værd, fordi han nægtede at få corona-vaccinen

Et enkelt vaccine-stik var det eneste, der stod i vejen for den legendariske rapper og skuespiller Ice Cube og et film-job til ni millioner dollar - svarende til omkring 64 millioner kroner.

Men på trods af det klækkelige beløb blev det et stort nej tak til vaccinen - og dermed et stort nej tak til Ice Cube som en del af komedien 'Oh Hell No', der med sin titel passer noget nært perfekt til rapperens stålsatte holdning til covid-19-vaccinen.

Det bekræfter Ice Cube nu for første gang i podcasten 'Million Dollaz Worth of Game', efter historien om afslaget kom frem i Hollywood Reporter sidste år.

Det skriver mediet Variety.

Filmen er produceret af Sony og instrueret af Kitao Sakurai, der blandt andet også står bag komedien 'Bad Trip'. Ice Cube skulle også have spillet sammen med musiker, skuespiller og funnyguy Jack Black. Men det blev altså et 'Hell No' til dét tilbud.

Udover sin musikkarriere har Ice Cube, hvis borgerlige navn er O'Shea Jackson Sr., optrådt på det store lærred en række gange. Blandt andet i cult-komedien 'Friday', den Oscar-nominerede 'Boyz n the Hood' og filmen 'Ride Along', der også har komikeren Kevin Hart i hovedrollen.

Ice Cube med sin søn, O'Shea Jackson Jr., der spiller sin far i filmen fra 2015 'Straight Outta Compton', der portrætterer Ice Cube og rapgruppen N.W.A. Foto: Ritzau Scanpix/Jordan Strauss

- Fuck jer allesammen

Den kære gangsterrapper Ice Cube lægger ikke ligefrem fingre imellem, når han i podcasten taler om sin holdning til vaccinen - og i øvrigt alle dem, der prøvede at overtale ham til at blive stukket.

- Jeg sagde nej til en film, fordi jeg ville ikke have det motherfucking stik. Jeg sagde nej til ni millioner dollars. Fuck det stik. Og fuck jer allesammen for at prøve at få mig til at få det. Jeg ved ikke, hvordan Hollywood har det med mig lige nu, siger han i podcasten.

Og grunden til, at rapperen ikke skulle bede om vaccinen, var ret simpel. Han havde ikke brug for den, forklarer han.

- De motherfuckers ville ikke give mig den (rollen, red.), fordi jeg ikke ville tage vaccinen. Covid-vaccinen, jeg har ikke brug for den. Jeg har slet ikke haft det overhovedet. Fuck dem, jeg har ikke brug for det lort, fortsætter Ice Cube.

Du kan høre hele podcasten i klippet herunder. Vaccine-snakken starter omkring 1 time og 11 minutter inde i videoen.