Nægter alt: - Jeg var bare galant

Jason Momoa vil gerne slå fast, at han ikke dater Kate Beckinsale

Kan man ikke få lov til at være en gentleman længere?

Skuespiller Jason Momoa har måtte fortælle flere medier, at han altså ikke er blevet kærester med skuespilleren Kate Beckinsale, efter flere så, at hun havde hans jakke på ved Vanity Fair-festen efter Oscar-showet.

Det gjorde han ved premieren på filmen Ambulance.

- Det var helt syret. Alle spurgte, om vi var sammen, og jeg siger, at jeg jo bare var galant. Kvinden frøs, lød det fra skuespilleren, inden han slog fast, at de to 'bestemt ikke var sammen'.

- Hun er meget sød, og jeg var sød. Jeg var bare en gentleman. Nu kommer jeg da ikke til at give min jakke til nogen igen.

I januar annoncerede Jason Momoa og Lisa Bonet, at de gik fra hinanden efter fem års ægteskab.

De to har sammen børnene Nakoa-Wolf og Lola.

'Vi har alle mærket forandringerne i disse transformerende tider. En revolution er ved at udfolde sig, og vores familie er ingen undtagelse. Så vi deler vores familienyhed - at vi går hver til sit,' lød det i beskeden på Instagram fra parret.

'Kærligheden i mellem os bliver ved og udvikler sig som den ønsker. Vi giver slip hinanden på hinanden, så vi kan være dem, vi er ved at lære at blive'.