Nægter at hjælpe Trump

Med millioner af lyttere og gæster med navne som Elon Musk, Mike Tyson og Edward Snowden er Joe Rogan vært på det, der betegnes som verdens største podcast: 'The Joe Rogan Experience'.

Men det er altså ikke hvem som helst, der får lov til at gæste den kontroversielle værts podcast.

Det måtte den tidligere amerikanske præsident Donald Trump sande, da han med Joe Rogans egne ord har fået 'nej tak' til at medvirke flere gange.

I et interview i Lex Friedman Podcast åbner Joe Rogan, 54, op om, at han har fået tilbudt interview med Trump, som han ikke kunne se den store fidus i.

- Jeg er ikke Trump-støtte på nogen som helst måde. Jeg har haft muligheden for at tale med ham i mit show mere end én gang, og jeg har sagt 'nej' hver eneste gang, lyder det fra Rogan i podcasten.

- Jeg har ikke lyst til at hjælpe ham. Jeg er ikke interesseret i at hjælpe ham, tilføjer han.

Donald Trump var præsident i USA fra 2017 til 2021. Foto: Alex Brandon/Ritzau Scanpix

Havnede i stormvejr

Tidligere på året havnede Joe Rogan i et stormvejr, da han udtalte skepsis over for coronavaccinen.

Hans podcast kan eksklusivt høres på Spotify, og det fik kunstnere som Neil Young og Joni Mitchell til at bede Spotify om øjeblikkeligt at få deres musik fjernet fra tjenesten, hvis Spotify fortsat ville samarbejde med Joe Rogan.

Dengang svarede han på kritikken ved at sige, at han var meget ked af, at musikerne ikke ville dele platform med ham, og at det ikke havde været hans intention at gøre dem vrede.

Samtidig beklagede han over for Spotify og takkede dem for deres støtte. Han lovede endvidere, at han ville forsøge at forbedre sit indhold.

- Hvis der er noget, jeg har har gjort, som jeg kunne gøre bedre, så er det at have flere eksperter med, som har forskellige meninger, når jeg har fremlagt de mere kontroversielle holdninger, siger han.

Spotify valgte derudover også tilføje en advarsel på det indhold, hvor coronavirus diskuteres, som guider lytterne til en side, som informerer om netop coronavirus.

Joe Rogans podcast har op mod 11 millioner lyttere pr. afsnit.

Ifølge Deadline har Spotify betalt ham omtrent 100 millioner dollars for eneret på hans podcast.