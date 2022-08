De to britiske prinser William og Harry vil onsdag mindes 25-året for deres mor prinsesse Dianas død under private former. Men de vil gøre det hver sig, for de to brødre viser sig ikke længere sammen efter en strid i den kongelige familie ifølge AFP.

Diana, hvis ægteskab med kronprins Charles, greb så mange hjerter, endte i utroskab og skilsmisse. Hun døde dramatisk 31. august 1997 i en bilulykke i Paris.

Opdateres ...