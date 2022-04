Nægter at tale om det

Chris Rock dukkede som en overraskelse op på en comedy-klub, men nægtede at tale om Will Smith

Det chokerede vidt og bredt, da Will Smith midt under årets Oscar-show gik på scenen og stak komiker Chris Rock en flad, efter han havde lavet en joke om Will Smiths kone.

Men selvom verdens øjne har været rettet mod Chris Rock i snart halvanden uge, er det ikke meget, den 57-årige komiker har sagt om episoden.

Heller ikke tirsdag, da han ifølge Page Six dukkede uanmeldt op for at optræde på en comedy-klub i New York, havde han noget at sige om det massivt omdiskuterede slag mod ham.

Faktisk nægtede han ifølge en gæst på klubben at kommentere hændelsen.

- Han talte vitterligt kun om det, fordi publikum gik amok over hans overraskende optræden, så han gik på scenen og sagde: 'Sænk jeres forventninger. Jeg kommer ikke til at tale om det lort', har gæsten forklaret mediet.

Vil udtale sig

Tidligere har Chris Rock under et show i Boston bedyret, at han på et tidspunkt vil komme med en udtalelse.

- Jeg har ikke en masse lort at sige om det, hvis det er det, I er her for (...) Jeg havde skrevet et helt show inden weekenden. Jeg bearbejder stadig, hvad der skete, så på et tidspunkt vil jeg tale om det. Det bliver seriøst. Det bliver sjovt, men lige nu vil jeg bare fortælle nogle vittigheder, lød det fra Rock i sidste uge.

Siden sit voldelige optrin har Will Smith udstedt en offentlig undskyldning til Chris Rock.

Han valgte desuden natten til lørdag dansk tid at trække sig fra sin plads i Oscar-akademiet.

- Forandring tager tid, og jeg er indstillet på at gøre, hvad der skal til for at sikre, at jeg aldrig igen lader vold overtage fornuft, udtalte Smith i den forbindelse.

Will Smith vandt få øjeblikke efter det omtalte slag en Oscar for sin præstation i filmen 'King Richard'.

