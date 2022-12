Nævningeting finder Harvey Weinstein skyldig i voldtægt

Den tidligere filmproducer Harvey Weinstein er ved en retssag i Los Angeles blevet fundet skyldig i voldtægt.

Et nævningeting har fundet Weinstein skyldig i tre anklagepunkter - herunder voldtægt - fremsat af en kvinde. Han er samtidig frifundet i en sag, der involverer en anden kvinde.

Desuden har nævningetinget ikke været i stand til at nå frem til en dom i to andre sager, der involverer yderligere to kvinder.

Weinstein blev for fem år siden ansigtet på #MeToo-bevægelsen, da en række kvinder i filmbranchen anklagede ham for overgreb.

De tre anklagepunkter, Weinstein kendes skyldig i, er voldtægt, at have tiltvunget sig oralsex og seksuel penetration med et fremmedlegeme. De tre forbrydelser er begået mod den samme kvinde.

En af de sager, som nævningetinget ikke kunne nå frem til en dom i, involverer Jennifer Siebel Newsom, der er gift med Californiens guvernør, Gavin Newsom. Hun har blandt andet anklaget Weinstein for voldtægt.

I de to sager, hvor nævningetinget ikke kunne nå frem til en dom, har dommeren erklæret det for en ugyldig retssag.

Det betyder, at der kan komme en ny retssag i de to sager.

Den tidligere filmmogul blev i 2020 idømt 23 års fængsel ved en domstol i delstaten New York. I New York blev han kendt skyldig i voldtægt og overgreb.

Han har indtil videre afsonet to år af den dom.

Ved sagen i Los Angeles stod Weinstein over for anklager om syv tilfælde af voldtægt og overgreb fra fire forskellige kvinder. Ifølge anklagerne fandt forbrydelserne sted mellem 2004 og 2013.

Der blev afgivet vidneforklaringer i sagen i fem uger. Her fortalte kvinderne, hvordan Weinstein havde lokket dem med til, hvad de troede var forretningsmøder.

I flere tilfælde har Weinstein ifølge anklagerne onaneret foran dem og derefter voldtaget dem eller befamlet dem.

70-årige Weinstein har sagt, at det hele foregik med samtykke, og han erklærede sig derfor uskyldig.

Hans forsvarsadvokater argumenterede under sagen for, at kvinderne havde sex med Weinstein, fordi de mente, at det kunne fremme deres karriere.

De siger, at det var en del af en omfattende kultur i filmbranchen. I to tilfælde siger advokaterne også, at anklagerne er fabrikeret.