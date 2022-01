Narrede kæresten

Taylor Lautner løfter nu sløret for, hvordan han friede til kæresten Tay Dome.

'Twilight'-stjernen Taylor Lautner havde på forhånd fået strenge instrukser: Det skal ikke være noget stort og flot.

Problemet for Lautner var, at det var netop, hvad han selv gerne ville have. Og så måtte han være kreativ, så han både kunne opfylde kærestens ønske samt tage røven på hende.

I et interview med Access Hollywood fortæller den 29-årige skuespiller:

- Hun har altid sagt: 'Jeg vil ikke have noget specielt. Jeg vil ikke have noget stort eller ekstravagant. Gør det i køkkenet. Jeg elsker at lave mad, så jeg laver mad til os hele tiden i køkkenet, og vi spiser i køkkenet. Gør det en aften efter vi har spist i køkkenet, det er alt, jeg vil have. Simpelt, gengiver han kærestens ønske.

- Så jeg gjorde det stort. I køkkenet.

Taylor Lautner lagde et billede af frieriet ud til sine 7,7 millioner følgere. Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller:

- Hun var ikke hjemme, så jeg skaffede tonsvis af blomster, lys og et skilt. Da hun kom hjem sidst på dagen efter en hård arbejdsdag og blev mødt af synet. Det var en skøn overraskelse. Det tog hende faktisk lidt længere end forventet at sige 'ja', fordi hun græd så meget.

Billedet blev delt på Instagram og kan ses herunder: