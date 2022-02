Ned Eisenberg er død: Blev 65 år gammel

Ned Eisenberg har mistet livet i en alder af 65 år.

Det fortæller hans kone, Patricia, til TMZ.

Hun fortæller, at skuespilleren i to år har kæmpet en hård kamp mod to aggressive kræfttyper. Her blev han både ramt af den sjældne galdegangskræft og øjenkræft.

- I løbet af de to år kæmpede han bravt - og privat - mod kræften, mens han fortsatte med at arbejde for at sikre sig, at hospitalregningerne blev dækket for både ham selv og familien, siger hun til mediet.

Eisenberg har medvirket i en lang række store tv-serier. For nylig har han været på rollelisten i HBO-serien 'Mare of Easttown', ligesom han også har serier som 'The Blacklist', 'Person of Interest', '30 Rock' og 'The Sopranos' på sit cv.

Derudover vil mange formentlig kende ham fra 'Law & Order: SVU', hvor han medvirkede gentagne gange.

Ned Eisenberg efterlader sig hustruen samt sin søn, Lino.