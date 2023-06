Nedturen fortsætter: Nu er han skilt

Det er ikke mange gode nyheder, der har været om den 36-årige 'Call Me by Your Name'-skuespiller Armie Hammer de seneste år, og nu melder endnu en af de knap så rare sig i rækken.

For oven i beskyldninger om voldtægt, overgreb og kannibalisme er Armie Hammer nu også blevet skilt.

Det skriver TMZ på baggrund af retsdokumenter fra sagen.

Armie Hammer og hans nu ekskone, Elizabeth Chambers, blev separeret for tre år siden, og nu er de endelig ifølge TMZ nået frem til at aftale om, hvordan deres fælles værdier skal deles, og hvem der skal have forældremyndigheden over deres to fælles børn, Harper Grace og Ford.

Det er tre år siden, Armie Hammer og Elizabeth Chambers gik fra hinanden efter at have været gift i ti år. Foto: Ritzau Scanpix

Detaljerne i aftalen fremgår dog ifølge TMZ ikke af de retslige dokumenter.

Ingen tiltale

Skilsmissen er ikke den eneste kontakt, Armie Hammer har haft med retsvæsenet for nylig.

Tidligere på sommeren afgjorde anklagemyndigheden i Los Angeles nemlig, at der ikke var grundlag for at tiltale Armie Hammer for voldtægt af en kvinde ved navn Effie, som siden 2021 offentligt har rettet anklager mod ham.

Efter anklagerne om voldtægt blev Armie Hammer desuden genstand for beskyldninger om seksuelle fantasier, der involverer kannibalisme. Det er dog aldrig noget, der har ført til et retsligt opgør.

Ikke desto mindre betød beskyldningerne dog, at Hammer mistede flere jobs og nu mere eller mindre er persona non grata i Hollywood.

Han har tidligere på året i et stort interview nægtet alle anklager, ligesom han også har fortalt, at han selv som 13-årig blev udsat for overgreb.

