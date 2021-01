Nej, Chuck Norris angreb ikke kongressen

Vandene var delte på Twitter, da et foto taget under urolighederne ved den amerikanske kongres af en mand, der lignede Chuck Norris dukkede op

Jagten er gået i gang med at udpege og anholde mange af de mennesker, der deltog under de voldsomme uroligheder ved den amerikanske kongres i sidste uge.

Nu lader flere på Twitter til at have udpeget skuespiller og actionhelten Chuck Norris blandt de mange demonstranter.

'Vent, skal vi slet ikke nævne det faktum at Chuck Norris var med til MAGA-oprøret?' spørger en Twitter-bruger.

Andre brugere er dog mere skeptiske.

'Jeg er ikke i tvivl om, at Chuck Norris er MAGA (Make America Great Again red.), men denne fyr er ikke ham. Rigtig good look-a-like, men for ung'.

- Chuck er langt smukkere

Og nej, Chuck Norris udgav sig ikke for at være vred demonstrant.

- Det der er ikke Chuck Norris, men er en wannabe look-a-like - Chuck er langt smukkere. Chuck forbliver på sin ranch i Texas, hvor han har været med sin familie, forklarer en talsmand for den 80-årige skuespiller til People.

En, der til gengæld var med til at bryde ind i Kongressen, var Jake Angeli.

Norris har tidligere talt varmt om Trump under sidste præsidentvalg i 2016, men i den nuværende valgkamp har han ikke udtalt sig.

Her ses Chuck Norris i rollen som sig selv i filmen 'The Expendables 2'. Foto: Millennium Films/Kobal/Shutterstock

