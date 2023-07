Nepo-baby taler ud: - Det er meget normalt

Hollywood har altid elsket stjernernes børn, som ofte har lidt kortere vej til den røde løber end børn af mere ukendte forældre.

Tænk eksempelvis på Charlie Sheen og Emilio Estevez, sønner af Janet Templeton og Martrin Sheen. Og Dakota Johnson, datter af Melanie Griffith og Don Johnson. Og Lily-Rose Melody Depp, datter Vanessa Paradis og Johnny Depp.

Efter en stor artikel hos Vulture, der kortlagde nepotismen i Holywood, har der været stor fokus på de såkaldte 'Nepo Babies' i dette forår.

Og nu er endnu en baby kommet til verden.

20-årige Vivian Olyphant har netop haft amerikansk skærmdebut i 'Justified: City Primeval'.

I serien spiller hun Willa Givens, datter af hovedpersonen U.S. Marshal Rayland Givens, som spilles af Timothy Olyphant - Vivian Olyphants rigtige far.

Vivian og Timothy Olyphant sammen i 'Justified: City Primeval. Pr-foto

Vivian Olyphant var opmærksom på begrebet 'nepo-baby' og at hendes medvirken i faderens serie nok ville medføre nogle negative kommentarer.

- Ja, jeg kendte til 'nepo-baby' og den verden, men det er en meget normal ting for et barn at være interesseret i noget, som deres forældre laver, især hvis det er noget så sjovt som skuespil. At have en forælder, der er skuespiller og kender jobbet og støtter en, gør det bare meget bedre. Så jeg kendte godt til det, men jeg bider bare ikke mærke i de kommentarer, siger Vivian Olyphant i et interview med The Hollywood Reporter.

Far og datter som kun en far og datter kan nyde en middag sammen. Pr-foto

Vivian Olyphant havde studeret på Berklee College of Music i Boston et års tid, da hendes forældre opfordrede hende til at gå til audition på 'Justified: City Primeval'.

- Mens jeg talte med mine forældre i telefonen, nævnte de, at de castede til rollen som Willa. Og jeg tror, de vidste, at det ville være noget, jeg ville være interesseret i. Jeg tænkte over det og læste op på rollen, hvilket virkelig gjorde mig interesseret. Så jeg spurgte mine forældre, om jeg måtte komme til audition, og de støttede det fuldt ud. Så sådan skete det, fortæller Vivian Olyphant, som aldrig har set seriens forløber, 'Justified', der kørte i seks sæsoner fra 2010-2015 med hendes far i hovedrollen.

De første afsnit af 'Justified: City Primeval' har haft premiere i USA. Serien skulle få dansk premiere på Disney+ 6. september.

