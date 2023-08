Nepotismen fortsætter: Angelina Jolie hyrer datter som assistent

Det bliver i familien.

Når skuespillerinden Angelina Jolie skal producere musicalen 'The Outsiders', som skal opføres på Broadways ikoniske skrå brædder, får hun sin 15-årige datter, Vivienne Jolie-Pitt, som sin højre hånd.

Angelina Jolie har nemlig hyret Vivienne som assistent.

Det oplyser Angelina Jolie i en pressemeddelelse, som det amerikanske medie E! News online bringer.

- Viv minder mig om min mor. Hun er ikke fokuseret på at være centrum for opmærksomhed, men på at være en støtte for andre, siger Angelina Jolie i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Hun er meget betænksom og seriøs omkring teater og arbejder hårdt for bedst at forstå, hvordan man kan bidrage.

Angelina Jolie er datter af skuespillerinden Marcheline Bertrand, der døde i 2007, og af Hollywood-veteranen Jon Voight.

Annonce:

Hun er gået i sine forældres fodspor, ligesom at Vivienne er ved at gøre det samme.

Vivienne Jolie-Pitt spillede over for sin verdensberømte mor i Disneys 'Maleficent' tilbage i 2014. Nu træder hun ind i produktionsdelen, når Angelina Jolie skal producere 'The Outsiders'.

Musicalen er baseret på roman af samme navn, som blev forfattet af Susan Eloise Hinton og udkom i 1967. I 1983 blev romanen filmatiseret af Francis Ford Coppola med blandt andre Tom Cruise, Diane Lane og Patrick Swayze på rollelisten.

Angelina Jolie har fået datteren Vivienne med superstjernen Brad Pitt.

Parret spillede over for hinanden i actionfilmen 'Mr. & Mrs. Smith', som havde premiere i 2005.

I 2006 bekræftede superstjernerne, at de dannede par og i øvrigt ventede første barn.

Sammen har Angelina Jolie og Brad Pitt foruden Vivienne sønnen Knox, der er Viviennes tvillingbror, 22-årige Maddox, 19-årige Pax, 18-årige Zahara og Shiloh på 17 år.

Annonce:

Angelina Jolie og Brad Pitt, der blev døbt 'Brangelina' i pressen, gik fra hinanden i 2016 under stor palaver, og bruddet er stadig betændt.

Angelina Jolie søgte om skilsmisse af hensyn til familiens velbefindende og har beskyldt Brad Pitt for flere tilfælde af vold og ydmygelse af deres børn.

Politiet har undersøgt sagen, og Brad Pitt er ikke blevet sigtet eller tiltalt i sagen.

Det tidligere ægtepar har også været i konflikt om forældremyndighed og om salget af deres fælles vingård i Frankrig.