Netflix-stjerne anholdt for hvidvask af millioner

62-årige Bhagavan 'Doc' Antle, der blev kendt i Netflix-serien 'Tiger King', er blevet fængslet og sigtet for hvidvask af 505.000 dollars, hvilket svarer til omkring 3,5 millioner danske kroner.

Det oplyser statsanklageren i South Carolina, ifølge People.

'Doc Antle' blev anholdt og sendt bag tremmer fredag i sidste uge. Mandag blev anklagerne mod ham så offentliggjort. Politifoto

Ifølge anklageskriftet har 'Doc' Antle og hans 52-årige samarbejdspartner Andrew Jon Sawyer i løbet af de sidste fire måneder hvidvasket penge, der blev tjent på at smugle immigranter over grænsen fra Mexico.

Det skete ved at sende penge fra Myrtle Beach Safari til andre virksomheder, som de to mænd også kontrollerer, under dække af, at der var blevet udført anlægsarbejde i dyreparken. I virkeligheden var der tale om et forsøg på at give de andre virksomheder en legal indkomst.

Makkerparret scorede selv 15 procent af de penge, de hvidvaskede.

Ifølge People risikerer Netflix-stjernen nu op til 20 år bag tremmer.

