Netflix-stjerne dømt for børneporno

Jerry Harris, den tidligere stjerne i Netflix-serien 'Cheer', er blevet idømt 12 års fængsel i en sag om børneporno.

Det skriver en række udenlandske medier, heriblandt CNN, The Guardian, TMZ og Page Six.

Dommen kommer efter, at Harris tilbage i 2020 blev anholdt og tiltalt for produktion af børneporno.

Jerry Harris var blandt andet tiltalt for at have lokket en mindreårig dreng til at producere seksuelt eksplicitte videoer og fotos af sig selv. Efterfølgende blev Harris af en advokat, der repræsenterede to mindreårige, yderligere anklaget for seksuel udnyttelse og misbrug af børn.

I februar i år erklærede Harris sig skyldig i at have tilbudt 2000 dollars for billeder fra et mindreårigt offer, at have overtalt et andet offer til at sende ham lignende billeder, ligesom han lokkede videoer ud af et tredje offer.

Onsdag sad han så på anklagebænken for at modtage sin straf. En straf, der kunne have genereret op til 50 års fængsel, men endte på 12 år.

Jerry Harris er kendt for ’Cheer’, der er en dokumentarserie om cheerleading på Netflix, hvor Harris havde en af hovedrollerne.

Da sagen kom frem i 2020 udtalte Netflix, at de var chokerede over de grove beskyldninger og afventede sagens udfald.

Et udfald der altså endte med 12 års fængsel til Jerry Harris.