Netflix-stjerne indlagt: Kæmper med psykisk lidelse

Den 25-årige amerikanske skuespiller Ruby Barker, der er kendt for rollen som Marina Thompson i Netflix-hittet 'Bridgerton', kæmper med mentale problemer og er derfor indlagt.

Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig løfter sløret for, at hendes psykiske udfordringer har stået på længe.

'Mental health week (en uge, hvor man i USA sætter fokus på mental sundhed, red.) er hver uge for mig. Nu er det ude. Jeg føler, at jeg ikke har været fuldstændigt ærlig, så det her er til mine følgere. Det er tid til at være transparent', skriver hun og tilføjer:

'Jeg har kæmpet siden 'Bridgerton', det er sandheden. Tak til jer alle for at støtte mig, jeres kærlighed holder mig oppe'.

Problemer med vrede

I videoen sætter Ruby Barker flere ord på sine udfordringer. Her fortæller hun desuden, at hun i øjeblikket er indlagt.

- Jeg har det bedre, men jeg har har haft det rigtig dårligt i rigtig lang tid. Jeg vil gerne være ærlig over for alle. Jeg har kæmpet, siger hun og fortsætter:

- Jeg er indlagt i øjeblikket, men jeg bliver udskrevet snart og kan forhåbentlig fortsætte mit liv. Jeg kommer til at tage en lille pause for mig selv, og jeg vil gerne opfordre andre, hvis I kæmper, til at gøre jer selv den tjeneste at tage en pause og stoppe med at være så hårde ved jer selv.

Hun fortæller, at hun har følt sig vred og fyldt op af 'traumer fra flere generationer', men at hun nu har fået en diagnose og er klar til at komme videre.

Til slut takker hun blandt andet Netflix for at have givet hende en chance og for at have 'reddet hende'.

'Bridgerton', der tidligere på året udkom med anden sæson på streamingtjenesten, blev kendt for de hedde sexscener i sæson et.

