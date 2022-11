Netflix-stjerne tiltalt for seksuel krænkelse

O Yeung-su fra megahittet 'Squid Game' er blevet tiltalt for at have rørt ved en kvinde på en upassende måde for fem år siden

O Yeong-su blev for alvor et verdenskendt navn og ansigt, da han medvirkede i Netflix-hittet 'Squid Game', hvilket kastede en Golden Globe for bedste mandlige birolle af sig.

Nu risikerer han juridiske problemer i hjemlandet Sydkorea.

Her han anklagemyndigheden netop besluttet at rejse tiltale mod ham. Angiveligt skulle han have seksuelt krænket en kvinde for fem år siden. Det skriver flere medier - heriblandt Deadline og Today på baggrund af lokale medier og nyhedsbureauet AFP.

Tidligere i år blev sagen ifølge Deadline lukket, men kvinden ankede den beslutning, hvilket fik sagen genåbnet. Og nu er det altså endt med, at der er blevet rejst tiltale.

Hændelsen, han er tiltalt for, fandt sted i 2017. Her skulle han ifølge tiltalen have rørt en kvinde på en upassende måde. Selv afviser han, at han har gjort noget forkert.

- Jeg holdt hende bare i hånden for at følge hende rundt om søen. Jeg har undskyldt til hende, fordi hun sagde, at hun ikke ville gøre et stort nummer ud af det, men det betyder ikke, at jeg erklærer mig skyldig, siger O Yeong-su til sydkoreanske medier.

Anklagemyndigheden bliver i AFP citeret for at sige, at 'alt rapporteret i de lokale medier er ikke faktuelt korrekt', men det bliver ikke uddybet nærmere, hvad der menes.

O Yeong-su har været aktiv som skuespillere i mere end 50 år, men det var første med 'Squid Game', at han for alvor blev kendt internationalt. Han er den første sydkoreaner til at modtage en Golden Globe.