Neverland solgt for en 'slik'

Boet efter Michael Jackson måtte give enorm rabat for at slippe af med sangerens omstridte californiske ranch

Mere end 10 år efter sangeren Michael Jacksons død er det nu lykkedes at sælge hans omstridte californiske ranch 'Neverland'.

Stedet blev berygtet for at være hjemsted for flere angivelige overgreb mod mindreårige og Jacksons abnorme livsstil, som blandt andet inkluderede chimpansen Bubbles.

Neverland havde også et tivoli, som der var god plads til på den over 1000 hektar store grund.

Her er det køkkenet i hovedbygningen, som er på over 1000 kvadratmeter. Der er yderligere 21 bygninger på grunden. Foto: Carolyn Kaster/Ritzau Scanpix

En halv milliard kroner

Det har da heller ikke været nemt for boet efter den afdøde sanger at komme af med stedet, der oprindeligt havde et prismærke på over en halv milliard kroner.

Prisen blev senere nedsat til 189 millioner kroner. Neverland er netop blevet solgt til 'blot' 134 millioner kroner.

Ron Burkle har købt Neverland med et enormt nedslag. Men indretningen er også gammeldags og kræver en kostbar renovering for at komme up-to-date. Foto: Keith Srakocic/Ritzau Scanpix

Bare en investering

Køberen er den amerikanske milliardær Ron Burkle, der tidligere har gjort forretninger med Michael Jackson. Der er dog ingen planer om at lave en mindepark eller på andre måder ære sangeren.

Burkles er nemlig kendt som en dedikeret samler af ejendomme og har ifølge Wall Street Journal overvejet at indrette en privat klub i området.

Det er dog uvist, om det lykkes. Eller han som ved tidligere handler blot har lavet en investering i jord, han senere kan sælge videre med en stor gevinst, når Neverland er 'renset' for Michaels Jacksons uheldige påvirkning.

Der hænger en mørk skygge over Neverland. Foto: Phil Klein/Ritzau Scanpix

