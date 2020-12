Ni-årig overlevede 12 meters fald fra skilift

Den kendte amerikanske mode-designer, Rachel Zoe, er lykkelig over, at hendes ni-årige søn Sky tidligere på denne uge overlevede et fald på hele 12 meter fra en skilift i bjergbyen Aspen i Colorado.

Den ni-årige Sky fik kun mindre skader og blev efterfølgende behandlet på et nærliggende hospital. Rachel Zoe er dog stadig dybt rystet over selve ski-ulykken.

Det skriver flere medier heriblandt CBS News og Fox News

Her ses sønnen Sky sammen med sine forældre Rachel Zoe og Rodger Berman for nogle år siden, da han var noget yngre. Foto: Ritzau Scanpix.

Den 52-årige mode-designer Rachel Zoe forklarede på sin Instagram-story, at hun er rystet og helt knust over, at hendes søn kom i en situation i en skilift, hvor han faldt hele 12 meter direkte mod den sne dækkede skibakke.

'Sky faldt 12 meter ned fra en skilift i går. Ulykken kunne sagtens være undgået, hvis lift-operatøren havde stoppet liften, da han så, at Sky var med fra starten'.

Mode-designeren, der har sin ni-årige søn Sky samt hans syv-årige lillebror Kaius sammen med sin ægtemand Rodger Berman, forklarede også på Instagram, at hendes ægtemand skreg til operatøren, at han skulle stoppe liften.

'Min søns liv blev reddet af et mirakel og den kendsgerning, at en ski-rednings-patrulje hurtigt fik placeret en stor måtte på det sted, hvor de regnede med, at hans krop ville ramme i forbindelse med et fald.'

Således forklarer Rachel Zoo og tilføjer, at Sky nu er i højt humør igen. Men at han er øm i hele kroppen efter det voldsomme fald.

Rachel Zoe har også lagt en video ud på Instagram, hvor hendes søn tumler rundt på en sofa og virker usædvanlig frisk efter den alvorlige ulykke, der kunne have endt meget galt.