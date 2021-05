Den britiske sanger og model Nick Kamen er død.

Det oplyser flere britiske medier- blandt andre BBC - som har fået dødsfaldet bekræftet af en ven af Kamens familie.

Kamen, som i Storbritannien er kendt for en ikonisk reklame for tøjmærket Levi's fra 1985, blev 59 år gammel.

Hans borgerlige navn var Ivor Neville Kamen, men efter Levi's-reklamen blev han kendt som Nick.

Reklamefilmen, som var optaget i et vaskeri, fik ifølge flere medier salget af Levi's til at eksplodere i England. Reklamen banede også vejen for den dengang 18-årige Kamens musikalske karriere.

Popdronningen Madonna spottede ham nemlig og indledte et samarbejde med den unge sanger, som mundede ud i hittet Each Time You Break My Heart.

Nick Kamen fotograferet i 1990. Foto: Fryderyk Gabowicz / Ritzau Scanpix

Sangen skrev de sammen, og Madonna sang kor for det unge talent.

I 1988 strøg de to igen ind på hitlisterne med sangen Tell Me, som blev nummer et i Italien, og i 1990 lå Kamen nummer et på de østrigske og svenske hitlister med sangen I Promised Myself.

Flere stjerner har onsdag delt nyheden om Nick Kamens død på sociale medier, hvor de hylder ham.

Det har blandt andet sangeren Boy George, som kalder ham den 'smukkeste og sødeste mand'.

Årsagen til Kamens død er ikke kendt.