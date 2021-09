Nicki Minajs mand risikerer fængselsstraf

Nicki Minajs mand, Kenneth Petty, har erkendt sig skyldig i at have undladt at registrere sig som dømt sexforbryder og risikerer nu fængselsstraf

Kenneth Petty, som er gift med den 38-årige rapper Nicki Minaj, erkender sig skyldig i at have undladt at registrere sig som tidligere dømt sexforbryder.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People, som har fået fingrene i retsdokumenterne.

43-årige Petty har indgået forlig, efter han i marts 2020 blev anholdt. Dengang nægtede han sig skyldig.

Men nu kan han altså risikere op til 10 års fængsel og livslang overvåget løsladelse. Dommen er sat til at blive afgjort 24. januar 2022.

Kenneth Pettys advokater har ikke ønsket at kommentere sagen.

Kenneth Petty er påkrævet at registrere sig som sexforbyder, efter han I 1995 blev dømt for at have voldtaget en 16-årig pige. Han afsonede en fængselsstraf på fire og et halvt år, efter han erkendte sig skyldig i overgrebet.

Nicki Minaj og Kenneth Petty, som blev gift i 2019, har sammen en søn på knapt et år.

I sidste måned blev de ramt af et søgsmål fra Pettys voldtægtsoffer, Jennifer Hough. Hun påstår at være blevet afpresset af parret til at trække beskyldningerne om voldtægt tilbage.