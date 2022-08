Ekstra Bladet

Nicole Kidman lever på en helt særlig måde for at holde kroppen sund. Hun er nemlig ikke vild med idéen om at løbe ture hver morgen eller lade være med at spise sukker, som de fleste diæter ellers indebærer.

Det virker tilsyneladende, for nu imponerer den 55-årige skuespiller på forsiden af magasinet Perfect og viser, hvor god hendes form egentlig er.