Nikita Klæstrup: Taylor Swift kan ødelægge sit eftermæle

Taylor Swift har brugt år på at genopbygge sit image som en feministisk popstjerne, men på blot få måneder kan hun risikere at smadre det hele. Først befandt hun sig i en omdiskuteret romance med den heilende frontmand for bandet The 1975, og nu skal hun til at genudgive en sang der i flere år er blevet beskyldt for slutshaming.