Nøgen i badekar: - Jeg elsker at sutte

Hvis man er fan af superstjernen Britney Spears, er det svært ikke at tænke på hendes klassiker 'Everytime', når man ser hendes seneste opslag på Instagram.

Her ligger hun nemlig nøgen i et badekar, præcis ligesom hun gjorde det i musikvideoen til 'Everytime', der udkom i 2004.

I videoen bløder Spears fra hovedet, inden hun synker til bunds i badekarret.

Helt så dystert er det dog ikke i 'Gimme More'-sangerens nye opslag.

I stedet for at synke død til bunds, sender hun sine følgere en besked om, at hun ikke har noget imod, at alle hendes opslag ikke er professionelle og polerede, som man ellers ser det på andre kendtes profiler.

'Jeg elsker at sutte. Aldrig professionelle billeder. At sutte kommer nemt til mig. Bliv ved med at klappe, bitch', lyder det fra sangeren bag den ikoniske linje 'It's Birtney Bitch'.

Musikalsk comeback

Sangerinden nyder sin nyfundne frihed, efter hun i 13 år fra 2008 til 2021 var underlagt et umyndiggørende værgemål, som blev styret af hendes far, der kontrollerede alle økonomiske såvel som private forhold. Ifølge Britney tvang han hende til at få sat en spiral op, ligesom han også skulle have aflyttet hendes soveværelse og overvåget hendes telefon og iPad.

Spears har sidenhen ikke lagt skjul på, at hun ikke vil have noget med resten af familien at gøre, da de i hendes optik ikke gjorde noget for at hjælpe hende i den periode.

2022 har dog været et vendepunkt for sangerinden, der tidligere på året kunne sige ja til sin kæreste siden 2016. Parret blev gift ved en ceremoni i hjemmet med mange prominente navne på gæstelisten, blandt andre var Madonna, Donatella Versace samt Selena Gomez med til festlighederne.

Brylluppet endte dog med at blive en dramatisk affære, da Britney Spears' eksmand brød ind få timer før ceremonien og måtte stoppes af vagterne.

I september gjorde sangerinden også comeback på hitlisterne, da hun i selskab med sir Elton John udkom med sangen 'Hold Me Closer'.

Ligesom det er tilfældet med hittet 'Cold Heart' fra 2021, som Elton John har indspillet med popstjernen Dua Lipa, inkorporerer 'Hold Me Closer' et gammelt hit fra den engelske musiklegende.

I 'Cold Heart' var det 'Rocket Man', man kunne høre, og denne gang er det 'Tiny Dancer', man kan opleve i en nykonstrueret udgave.

