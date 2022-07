'Nøgen'-kjole vækker opsigt

Nøgenprint-dillen har for alvor fået tag i amerikanske kendisser.

Den seneste til at hoppe med på moden er Marlo Hampton fra 'Real Housewifes of Atlanta', der netop har vist sin Lotta Volkova x John Paul-kjole med nøgenprint frem.

Og man må give designerne, at det ser ud som om, hun render rundt i kejserinden nye klæder.

Tjek bare kjolen fra alle vinkler på de billeder, som Marlo Hampton har smidt på Instagram:

Den stretch-venlige kjole blev dog ikke kun luftet hjemme på badeværelset, for en video viser også husmoderen på club og dansegulv med et 'Pussy Power'-skilt i hænderne.

Kjolen er produceret i Italien og består af 80 procent polyamid og 20 procent elastan. Den koster 590 euro, men er lige nu udsolgt på Jean Paul Gaultiers hjemmeside. Det er dog stadig muligt at købe andre kejserindeklæder fra nøgenkollektionen, som blev lanceret i maj.

Underholdningsmediet People påpeger, at Marlo Hamptons billeder har skabt stor begejstring i kommentarfeltet på Instagram. Både blandt menigmænd og -kvinder, der kvitterer med adskillige ild-emojis, men også blandt husmoder-kollegaerne.

Mia Thornton fra Atlanta skriver 'YES, MA'AM', mens Sutton Stracke fra 'Real Housewives of Beverly Hills' skriver 'The. Best'.

I begyndelsen af juni fremviste Kylie Jenner kollektionens bikinitop ledsaget af teksten 'Free The Nipple'.