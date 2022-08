Nøgenchok: Deler det hele på Instagram

Tidligere i dag postede Tommy Lee et nøgenbillede på Instagram, og det har fået nettet til at koge over

Måske var du en af de hurtige, der nåede at se det vanvittige nøgenbillede af musikeren Tommy Lee.

Billedet af ham selv, der poserer splitter-Hans-Jørgen, delte han tidligere i dag på sin Instagram-profil. Billedet lå på det sociale medier i flere timer, før Instagram fjernede det, fordi det gik under kategorien upassende indhold.

De timer, billedet var til offentlig skue på Instagram, fik fans verden over til at tabe kæben.

'Hvorfor ignorerer Instagram det?', skriver en bruger og deler nøgenbilledet af Tommy Lee, hvor en klovn dækker for de private ejendele.

Fans verden over har også delt adskillige overraskende kommentarer og humoristiske billeder med reference til nøgenbilledet.

Det er ikke første gang, at Tommy Lee florerer nøgen på nettet. Dengang Tommy Lee dannede par med Pamela Anderson, blev der delt en hjemmevideo, der angiveligt kun var lavet for deres egen fornøjelses skyld.

Men videoen slap ud, og flere husker den som en af de første sexvideoer, der gik viralt, fordi den spredte sig via internettet, hvor man kunne bestille et bånd med videoen.

