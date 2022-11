Nøgenscener blev sendt til familie: - Ulækkert

Sydney Sweeney fortæller nu om, hvordan det var, da internettrolde tog over og sendte hendes nøgenscener til familiemedlemmer

- Ulækkert og unfair.

Sådan beskriver Sydney Sweeney den måde, hun er blevet behandlet på sociale medier i et nyt interview med GQ, ifølge Toofab.

Skuespillerinden oplevede nemlig, at internettrolde sendte hendes nøgenscener fra hitserien 'Euphoria' til sine familiemedlemmer.

Og hvad Sydney Sweeney syntes gjorde det værre, var, hvilken rolle hun spillede i serien.

- Du spiller en karakter, der gennemgår pinslerne ved at være en seksualiseret person i skolen og derefter et publikum, der gør det samme, siger skuespillerinden der har oplevet, at hendes kusiner og fætre blev tagget i videoer af hendes nøgenscener på sociale medier, siger hun i interviewet.

Sydney Sweeney til MTV awards i sommer. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

En uheldig fødselsdag

I interviewet bliver hun også spurgt ind til sin mors 60-års fødselsdagsfest i sommer.

Flere af skuespillerens følgere fik på billederne fra festen nemlig øje på røde kasketter, som flere af gæsterne til festen gik rundt med. Og de mente, det umiskendeligt lignede de ikoniske 'Make America Great Again'-kasketter, som Donald Trumps støtter ynder at gå med.

'Venner, det her er vildt. En uskyldig fejring af min mors milepæl, hendes 60-års fødselsdag, er blevet til en absurd, politisk udmelding, hvilket aldrig var hensigten,' skrev skuespillerinden efterfølgende på Twitter og forsatte:

'Lad være med bare at antage ting. Stor kærlighed til alle. Og tillykke med fødselsdagen, mor!'.

Det viser sig nemlig, at kasketterne rigtig nok var røde som Trump-tilhængeres.

Men i stedet for teksten 'Make America Great Again', ja, så stod der i dagens anledning altså 'Make Sixty Great Again'.