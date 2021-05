Kendall Jenner oplevede angst for første gang, da hun var otte år gammel

Modellen og tv-stjernen Kendall Jenner har angst. Det har hun haft i over 15 år.

- Nogle gange tror jeg, at jeg er ved at dø, fortæller hun åbent i et interview hos det internationale mode- og livsstilsmagasin Vogue.

Kendall Jenner, der i skrivende stund har over 160 millioner følgere på det sociale medie Instagram, har i samarbejde med Vogue lavet en videoserie, der handler om angst. Formålet med serien er, at hun vil hjælpe dem, der selv går rundt og har det dårligt psykisk.

Selv fortæller verdensstjernen, at hendes succesfulde karriere ikke har gjort angsten bedre - tværtimod.

- Jeg tror, at overarbejde og at være i den situation, jeg er i, får angsten til at løbe løbsk, fortæller hun og fortsætter:

- Flere gange har jeg følt, at jeg blev nødt til at skynde mig på hospitalet, fordi jeg troede, mit hjerte ville stoppe med at slå. Og jeg hyperventilerede.

Kendall Jenner er især kendt for at være en del af Kardashian-familien. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

Bare et menneske

Kendall Jenners succesrige liv både i mode- og forretningsbranchen er ikke ensbetydende med, at hun ikke kan få angst og lignende sygdomme, mener den 25-årige.

- Jeg er jo bare et menneske. Det er lige meget, hvad man ejer eller ikke ejer; alle kan få de her følelser, som jeg går med.

Og Jenner vil tænke sig om en ekstra gang, når restriktionerne på coronapandemien bliver lempet i forhold til det sociale.

- Tanken om at skulle se flere mennesker i fremtiden, end hvad jeg har set under corona, giver mig allerede en smule angst, siger hun.