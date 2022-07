Nolan Neal er død - blev 41 år

Den tidligere deltager i 'America's Got Talent' og 'The Voice' er blevet fundet død i sin lejlighed

Nolan Neal er død i en alder af 41 år.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, der har fået nyheden bekræftet af myndighederne og Nolan Neals fætter, Dylan, som han havde et tæt forhold til og boede hos i fire måneder, inden coronapandemien ramte verden.

Han fortæller, at den 41-årige musiker mandag blev fundet død i sin lejlighed.

Dødsårsagen er endnu ikke slået endeligt fast, men politiet fortæller til mediet, at der ved siden af sangerens seng blev fundet et guitar-plekter med hvidt pulver på, og Nolan Neal har tidligere været åben omkring sin kamp mod narkoen.

Politiet afventer dog obduktionen, før de endeligt vil lægge sig fast på noget.

Nolan Neal blev et kendt ansigt, da han imponerede dommere og publikum i sæson 15 af 'America's Got Talent'. Her optrådte han først med nummeret 'Lost', som han selv havde skrevet som det første, efter han blev clean.

Sangen gav ham stående bifald fra både dommere og publikum, og han endte med at gå hele vejen til kvartfinalen, der dog blev endestationen for ham.

Fire år tidligere havde tv-seerne dog allerede set ham i 'The Voice', hvor han blev valgt til Adam Levines hold. Heller ikke her gik han dog hele vejen.

Den 15. sæson af 'America's Got Talent' blev sendt i 2020 og kan ses på TV 2 Play.