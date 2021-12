Norsk milliardærarving tordner: Det er løgn

Celina Midelfart afviser, at hun skulle have haft et forhold til afdøde Jeffrey Epstein

I disse dage sidder Ghislane Maxwell skoleret på anklagebænken i New York.

Her er hun blandt andet tiltalt for at have groomet og sexhandlet mindreårige kvinder til den afdøde finansmand og dømte sexforbryder Jeffrey Epstein.

Torsdag og fredag lokal tid var det blevet tid til, at Maxwells tidligere assistent, 55-årige Cimberly Espinosa, som arbejdede for hende fra 1996 og til 2002, skulle vidne i forbindelse med sagen.

I den forbindelse dukkede navnet på en norsk milliardærarving op. Assistenten udpegede nemlig norske Celina Midelfart som en af de kvinder, der var kærester med Epstein i den periode, hvor assistenten arbejdede for Maxwell.

Espinosa fortalte blandt andet, at hun på Epsteins opfordring havde sendt blomster til Midelfart på et tidspunkt i slutningen af 90'erne. Assistenten fortalte videre i retten, at hun var af det indtryk, at Celina Midelfart var i et forhold med Epstein, mens Epstein ligeledes var i et forhold med Maxwell.

Celina Midelfart ses her til svenske prinsesse Madeleines bryllup. Foto: Chris Jackson/Getty Images

Fra vidneskranken fortalte Espinosa også, at hun 'følte, de var et par'.

Påstand er usand

Tidligere har Midelfart, der tidligere har dannet par med den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, dog selv været ude at afvise, at hun på et tidspunkt skulle have været kæreste med Epstein.

Det skete i et interview med norske VG.

- Påstanden er usand. Jeg har aldrig haft noget forhold til eller datet Epstein. Jeg har aldrig haft noget nært forhold til Epstein. Han indgik i den bekendtskabskreds omkring Donald Trump, som det er kendt, at jeg i en kortere periode også var en del af. Jeg har ikke haft noget som helst at gøre med Epstein siden 1997, siger hun i udtalelsen til mediet.

Midelfart fortæller videre, at hun egentlig ikke havde tænkt sig at kommentere sagen, men at hun vælger at stå frem, fordi hun ikke vil have, at de 'falske påstande' står ubesvaret.

- Fakta er, at jeg skulle investere nogle midler i USA for 25 år siden. En norsk finansiel rådgiver anbefalede Epstein, som dengang var en respekteret finansiel rådgiver i det anerkendte amerikanske mæglerhus, Bear Stearns.

Reagerer kraftigt

Midelfart, der i dag er 48 år, erkender dog, at hun i en kortere periode havde finanser stående i Bear Stearns via Epstein.

De to er da også fotograferet sammen flere gange - endda hvor Midelfart kysser Epstein. Om de billeder siger hun til VG:

- Det aktuelle billede af Epstein og jeg er fra en velgørenheds-tennisturnering arrangeret af Michael Milken på Mara Lago, Trumps ejendom i Palm Beach, for cirka 25 år siden, siger hun og fortsætter:

- Jeg deltog til velgørenhedsarrangementet som gæst af Donald Trump. Billedet giver et fejlagtigt indtryk af, at jeg har haft et nært forhold til Epstein. Jeg finder billedet både fortvivlende og belastende, siger hun og fortæller videre, at hun tilmed aldrig har mødt Maxwell.

- Jeg reagerer kraftigt på, at forsvarsteamet for Ghislane Maxwell skaber usande teorier om, at jeg skulle have haft et nært forhold til Epstein - formentlig for at lede opmærksomheden væk fra de alvorlige anklager mod Maxwell.

Celina Midelfart er tidligere blevet kædet sammen med prominente personer som norske kronprins Haakon og popstjernen Robbie Williams, som hun angiveligt har været i et forhold med. Hun har samtidig et nært forhold til den svenske kongefamilie. Privat er hun gift med den norske erhvervsmand Tor Olav Troim.

Hun er selv uddannet økonom og overtog familiens virksomhed Midelfart Cosmetics i 1995.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få et overblik over retssagen mod Ghislaine Maxwell: