Norsk realitystjerne tiltalt for millionbedrageri

Carl Aksel Jansen er tiltalt for hvidvaskning og bedrageri for over 4,5 millioner norske kroner

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Carl Aksel Jansen fra Norge blev i september pågrebet og sigtet for groft bedrageri.

Det skriver VG.

Situationen har dog ændret sig for den tidligere realitystjerne.

- Nu er han tiltalt som delvist hovedmand og delvist medvirkende til groft bedrageri for over 4,5 millioner norske kroner (svarende til 3,1 millioner danske kroner, red.), lyder det fra politiadvokat Andreas Kruszewski til det norske medie.

Ifølge tiltalen har Carl Aksel Jansen blandt andet lånt millioner af kroner i andre personers navn ved at få fat i deres bank-oplysninger.

- Myndighederne ser meget alvorligt på denne type sager, fortæller Andreas Kruszewski.

I tiltalen står der, at bedrageriet er groft, fordi der særligt lægges vægt på, hvilken betydelig økonomisk skade der var tale om, og at det var begået over flere anledninger eller over længere tid.

Bedrageriet har også haft et systematisk og organiseret præg over sig, står der.

Det kan se rigtig slemt ud for Carl Aksel Jansen. Foto: VG

Erkender ansvar

Den 25-årige unge mand erkender sin skyld i de fleste af tiltalerne.

Det fortæller hans advokat, Petter Bonde, til VG.

- Han er meget ked af den smerte, han har påført andre. Han er nu i rehabilitering. Han arbejder hårdt og forsøger at gøre noget ved sin situation, lyder det.

Advokaten vil dog gerne slå fast, at klienten ikke har brugt sin kendisstatus til at snyde folk for penge.

- Han har ikke brugt sin berømmelse til at bedrage, fortæller advokaten.

Der er endnu ikke anvist tidspunkt for, hvornår sagen skal køre ved Oslo Tingrett.

Carl Jansen er tidligere dømt for brud på narkotikalovgivningen og færdselsloven.

De danske realitystjerner har også erkendt, at de har problemer med narkotika. Det kan du læse mere om her (+).