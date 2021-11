Norsk youtuber død i drukneulykke

Tor Eckhoff, bedre kendt under YouTube-navnet 'Apetor', er død i en drukneulykke fredag.

Ulykken skete på Jakobs Dam, der ligger uden for den norske by Kongsberg. Han blev 57 år.

Det skriver flere norske medier herunder VG.

Røg gennem isen

Politiet mener ifølge TV2 Norge, at der er grund til at tro, at dødsulykken skete i forbindelse med, at Tor Eckhoff filmede en video.

Her havde han bevæget sig ud på isen på dammen. Et vidne i nærheden hørte råb og fik tilkaldt beredskabet.

Youtuberen blev hentet op af vandet og fragtet til Oslo Universitetshospital i en lægehelikopter, men hans liv stod ikke til at redde.

1,2 millioner følgere

På trods af Tor Eckhoffs alder, der er højere end de fleste YouTube-stjerners, var han yderst populær i på det sociale medie.

Hans profil har knap 1,2 millioner følgere og hans videoer er set mere end 389 millioner gange ifølge datatrackersiden Socialblade.

'Apetor' er kendt for at lave skøre ting, mens han filmer det. Det ville heller ikke være første gang, han laver en video, hvor han står på skøjter.

I 2012 lavede han en video, hvor han skøjter rundt, mens han drikker vodka og stikker hovedet ned i det iskolde vand gennem et hul i isen.

Mediet Vice kaldte det dengang 'alletiders bedste vintervideo'.

Den sidste video, Tor Eckhoff delte på YouTube inden han omkom i ulykken, er seks dage gammel og hedder 'I am Not Dead, I am 57 Today'.