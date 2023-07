Nu afslører han det: Hører du det samme som Obama?

Den tidligere amerikanske præsident har hver sommer for vane at dele den musik, han går og nyder i varmen

Hvad har Nicki Minaj, Stevie Wonder og The Rolling Stones til fælles?

Udover at have optrådt på Orange Scene på Roskilde Festival, så er de alle tre også at finde på Barack Obamas sommer-playliste.

Hver sommer deler den tidligere præsident for USA nemlig sin sommer-playliste med de sange, som den 61-årige eks-politiker skamhører, mens verden sveder.

Og det er en blandet slikpose, der gør det ud for den søde musik i Obamas øregange.

Udover de tre førnævnte artister finder man også både Aretha Franklin, Drake og Janet Jackson på listen.

Sidste år var både Beyoncé, Harry Styles og Rihanna på playlisten, der hvert år tiltrækker sig en del opmærksomhed fra musikfans rundt omkring i verden.

Du kan se hele listen med sange i Barack Obamas tweet her. Artiklen fortsætter efter opslaget ...

En kulørt herre

Det er heller ikke første gang, Barack Obama gør sig bemærket i underholdningsafdelingen, efter han trådte af som præsident i 2017, hvor Donald Trump overtog posten.

Sidste år vandt den tidligere præsident nemlig en Emmy - en pris, der hvert år belønner det bedste inden for tv-verdenen og anses for at være én af de fire største priser indenfor amerikansk underholdning,

Det skete for Netflix-dokumentarserien 'Our Great National Parks', der, som titlen lidt indikerer, zoomer ind på om nogle af verdens nationalparker.

'Our Great National Parks' er produceret af Barack og Michelle Obamas produktionsselskab Higher Ground, og Obama vandt en Emmy i kategorien 'The best narrator', fordi han lagde stemme til dokumentaren.

Med sin titel som Emmy-vinder blev Obama den anden præsident i rækken, der har vundet en Emmy. Den første var Dwight Eisenhower, som vandt den prestigefyldte pris i 1956, mens han stadig var i embedet.

I 2009 vandt Obama Nobels fredspris, ligesom han også to gange har vundet en Grammy.